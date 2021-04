L'apertura de L'Equipe dopo la vittoria del PSG 3-2 in casa del Bayern : "Assaggiare il gelato"

"Assaggiare il gelato". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo il 3-2 del PSG in casa del Bayern. Clima polare che vede i francesi prevalere 3-2 in trasferta contro i campioni d'Europa. Servirà un'impresa, ma tutto è possibile, in particolare se Mbappé ne realizzasse una anche a me.