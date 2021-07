L'apertura de L'Equipe sull'Italia che vola in finale: "L'allegria"

"L'allegria". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe sull'Italia. Meno attraenti rispetto alle partite precedenti, gli Azzurri hanno riscoperto le loro tradizionali virtù di realismo e abnegazione per eliminare la Spagna ai rigori. La Nazionale di Mancini assapora la gioia di essere in finale.