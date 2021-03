L'apertura de La Gazzetta dello Sport dopo il successo nerazzurro a Torino: "Panzer Inter"

vedi letture

"Panzer Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui nerazzurri. Conte in un girone di ritorno perfetto (8 su 8) ha cambiato lo spirito, la testa ed... Eriksen. Mosse da scudetto. Anche Karl-Heinz Rummenigge è d'accordo: "Il merito è di Antonio, Lukaku è rinato".

Atalanta - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Real, la Dea ci crede". Ottavi di finale di Champions League, all'Atalanta serve l'impresa contro i Blancos per ribaltare l'1-0. All'interno tutti i motivi del perché può farcela.

Juventus - C'è spazio anche per Cristiano Ronaldo e i bianconeri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "CR7, Zidane ci pensa". Il tecnico dei Blancos apre al portoghese: "Sì, potrebbe tornare". E adesso per la Vecchia Signora è già tempo di studiare il futuro ed il prossimo avversario che sarà il Benevento.

Milan - "Ibra, così si prepara per tornare con lo United (e in nazionale)". Questo il titolo che il quotidiano dedica ai rossoneri nel taglio basso della prima pagina stamani. Lo svedese ha smaltito praticamente in modo totale il problema muscolare che aveva accusato e sarà in campo domenica prossima.