L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Bulgaria-Italia: "Carica azzurra"

"Carica azzurra". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che si sofferma sulla sfida che attende stasera l'Italia, impegnata a Sofia contro la Bulgaria. Gli azzurri non hanno mai vinto dove scenderanno in campo stasera e per farlo Roberto Mancini è pronto ad affidarsi ad Andrea Belotti al centro dell'attacco.

Sacchi su Muriel. E' notizia di ieri, emersa da La Gazzetta dello Sport, quella riguardante l'interesse dell'Inter per Luis Muriel, autore di un'altra grande stagione all'Atalanta. E proprio la Rosea ne ha parlato con Arrigo Sacchi, uno che di campioni se ne intende per davvero, e nel titolo il quotidiano scrive così: "Sacchi: 'Muriel pronto per l'Inter, però...'", facendo intuire che ci siano delle controindicazioni nell'affare per il colombiano.