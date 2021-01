L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'asse tra nerazzurri e Roma: "Inter tentazione Dzeko"

"Inter tentazione Dzeko". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui nerazzurri. La trattativa con la Roma infiamma il mercato: l'ipotesi è uno scambio con Sanchez, ma c'è una differenza di 4 milioni di euro tra gli stipendi e Suning non vuole spendere di più. E c'è anche il problema di Lautaro Martinez che rischia di perdere spazio.

Cristiano Ronaldo - C'è spazio per il fenomeno portoghese nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "La neve 'vietata'. Il cartellino è... Arancione". Il campione bianconero e Georgina sarebbero andati in Val d'Aosta, a Courmayeur, violando la normativa anti-Covid sui trasferimenti fra Regioni.

Zlatan Ibrahimovic - Anche il bomber rossonero trova spazio nel taglio basso della prima pagina del giornale con questo titolo: "Domani con il Milan assalto a quota 500 contro l'amico Sinisa". Lo svedese è ad esattamente un solo gol di distanza dalla cifra tonda che rappresenterebbe in ogni caso un traguardo importante e prestigioso allo stesso tempo.

Napoli - Torna il sereno in casa azzurra e il quotidiano dedica loro uno spazio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Col vento in Coppa. Gattuso: 'Ci credo, resto'. Spezia battuto 4-2 grazie ai gol di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Adesso il Napoli dovrà vedersela in una sfida di andata e ritorno contro l'Atalanta di Gasperini.

Torino - "Nicola, le parole di Kobe per dare la carica". Questo il titolo che il giornale dedica ai granata nel taglio basso della prima pagina. Anticipo di Serie A contro la Fiorentina che arriva galvanizzata dal 2-1 sul Crotone al Franchi nel segno di Bonaventura e Vlahovic. Per Davide Nicola sarà l'esordio in casa allo Stadio Olimpico Grande Torino.