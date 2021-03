L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla rincorsa di Milan e Juventus: "Ultimo treno"

"Ultimo treno". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che propone una bella immagine con Antonio Conte che scappa con lo scudetto in mano e Stefano Pioli e Andrea Pirlo pronti a rincorrerlo. Il titolo chiaramente fa riferimento a Milan e Juventus, oggi impegnate rispettivamente a Firenze e allo Stadium con il Benevento: ora o mai più per la rincorsa all'Inter, fermata dal Covid-19 questo turno.

In casa Inter. Come già detto, l'Inter non giocherà questo turno di campionato contro il Sassuolo per le positività al Covid-19 riscontrare all'interno del gruppo-squadra. "Virus internazionale", titola La Gazzetta dello Sport in merito, riferendosi alla pressione che arriva dalle federazioni sull'ATS - che ha vietato che i calciatori vadano in nazionale - per liberare i giocatori. Il club nerazzurro si dice indispettito e si legge ancora: "Partono 10 nerazzurri? L'infettivologo Galli: 'Follia'".

Tutti pazzi per Scamacca. Dopo la doppietta realizzata venerdì sera contro il Parma, decisiva per il successo in trasferta del Genoa, Gianluca Scamacca ha tirato l'attenzione su di sé, com'era già capitato in passato. La Gazzetta dello Sport propone un paragone importante in prima pagina, dando spazio al classe '99 in taglio alto: "Somiglia un po' a Vieri. Scamacca da Nazionale".

Il big match. La partita più interessante di questa ventottesima giornata di Serie A è senza dubbio Roma-Napoli, un vero spareggio per la Champions League. Entrambe quinte, appaiate a quota 50 punti in classifica. E guidate dai "Magnifici Lorenzo", come scrive La Gazzetta dello Sport: Lorenzo Pellegrini da un lato, Lorenzo Insigne dall'altro. "Roma-Napoli ai piedi dei Magnifici Lorenzo", titola la Rosea.