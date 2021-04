L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte alla meta, Pirlo al bivio"

"Conte alla meta, Pirlo al bivio" scrive il Corriere dello Sport in apertura in vista delle sfide in programma quest'oggi. Stasera alle 18.45 due recuperi: Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli. Sentimenti contrastanti per gli allenatori di Inter e Juve: Conte intravede lo Scudetto e può andare a +11, Pirlo si gioca la panchina. Andrea: "Incontro con Allegri? Il presidente mi ha avvertito". Focolaio Nazionale: positivo anche Bernardeschi.

Il mercato - Nel taglio alto spazio al futuro del Gallo: "Belotti conteso tra Milan e Roma". Il centravanti del Torino ha un contratto in scadenza nel 2022. Gazidis pronto a presentare un'offerta da 20-25 milioni, Tiago Pinto alla finestra in attesa della scelta dell'allenatore.

Champions - "Vinicius il nuovo Galactico": il brasiliano nuovamente protagonista in Champions League. Vittoria del Real Madrid per 3-1 sul Liverpool. Il City di Guardiola batte il Dortmund per 2-1.