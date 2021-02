L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte ci guadagna"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Conte ci guadagna". I nerazzurri in testa hanno un grande vantaggio: non giocano le coppe europee. E così l'Inter tira la volata scudetto a tutto il gruppo, a partire dal derby di domenica. Impegni europei per sei delle sette squadre davanti

Il doppio palco di Ibra. Capello, no a Sanremo - Arrivano voci discordanti sulla prossima presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Chi come il presidente Scaroni che lo difende sottolineando la sua professionalità, chi invece come mister Capello che lo bacchetta per una distrazione che potrebbe costare cara in casa rossonera.

Salvezza, quante big con l'acqua alla gola - Parma, Torino, Cagliari e Fiorentina. Quattro formazioni in una posizione di classifica pericolosa che difficilmente sarebbe stato pronosticabile ad inizio stagione. Ed ora che le partite sono sempre meno la situazione comincia a farsi complicata.