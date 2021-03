L'apertura del Corriere dello Sport: "Inter allarme Covid". Anche Handanovic positivo

"Inter allarme Covid", si legge questa mattina in apertura sul Corriere dello Sport. Un altro caso nei nerazzurri dopo D'Ambrosio: anche Handanovic positivo, oggi e domani sono previsti nuovi tamponi. Il portiere sloveno è in isolamento domiciliare: sabato sera al Meazza contro il Sassuolo toccherà a Radu.

Le italiane in Europa - "Cambiamo subito", titola invece in taglio alto il quotidiano, che ha coinvolto "cinque testimoni eccellenti" per analizzare la débacle delle italiane in Champions League: "Basta inseguire la Champions come un bancomat - si legge -. Guardiola ci ha fatto soltanto del male, gli errori arbitrali sono un alibi. Adesso più spazio ai giovani".

Fiorentina - Spazio di spalla ad un'intervista esclusiva realizzata a Dusan Vlahovic: "Felice di stare a Firenze", si legge. Parole al miele dell'attaccante per la città e la squadra: "Qui mi sento a casa. A Prandelli devo tutto, da Ribery ho imparato che non si finisce mai di crescere. Abbiamo davanti undici finali".

Torino-Sassuolo - "Rimonta Toro, furia De Zerbi", titola il quotidiano in taglio basso. Berardi fa doppietta, poi l'incredibile rimonta granata nell'ultimo quarto d'ora del recupero che si è disputato ieri. Il tecnico neroverde striglia i suoi: "Pensano ai fatti loro".