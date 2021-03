L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, è una resa"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Juve, è una resa". I bianconeri ieri sono stati sconfitti per 1 a 0 in casa dal Benevento, con una rete di Gaich a metà ripresa, regalata da un errore difensivo bianconero. L'Inter resta a +10 senza giocare, ed ora lo scudetto diventa lontanissimo. Vince invece il Milan, che si riporta a -6 dall'Inter e mette momentaneamente al riparo il secondo posto.

Mertens esalta un super Napoli - Due a zero alla Roma e Napoli lanciatissimo nella rincorsa al quarto posto. Una doppietta di Dries Mertens nel primo tempo lancia gli azzurri ad un passo dalla zona Champions, mentre per i giallorossi è arrivato l'ennesimo ko negli scontri diretti: ora il quarto posto si allontana, forse definitivamente.

Colpo Lazio: Marusic gol per l'Europa - La Lazio si è imposta a Udine con una rete di Marusic, ipotecando la settima posizione, che data la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, con tutta probabilità varrà un posto in Europa League. Dieci punti di margine sull'ottavo posto ed Europa al sicuro, ora i biancocelesti possono guardare avanti: la Roma dista solo un punto, ed il Napoli 4.