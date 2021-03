L'apertura del Corriere dello Sport: "Sant'Antonio da Scudetto"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il titolo: "Sant'Antonio da Scudetto". Grande vittoria dell'Inter sul Genoa, in una gara mai in discussione: i nerazzurri passano dopo soli 30 secondi con Lukaku, poi ci pensano Darmian e Sanchez a chiudere la gara. Le parole di Conte: "Siamo maturati molto però mancano ancora 14 partite".

Il Milan fa il colpo - Chi non molla la presa è il Milan, secondo a meno quattro dopo aver sbancato l'Olimpico di Roma con le reti di Kessie e Rebic. Tanta la rabbia in casa Roma per come è stata gestita la gara, con tanti errori in fase di impostazione ed un approccio sbagliato.

Il Napoli fa festa, è tornato a Ciro - Torna titolare Dries Mertens e torna a vincere senza patemi il Napoli di Rino Gattuso. Il belga sblocca alla mezz'ora ribadendo in rete un pallone vagante in area, poi nella ripresa è Politano a chiudere la gara con una carambola ed un tocco di spalla in caduta.