L'apertura di QS sulla Fiorentina: "Svolta viola. Vince Cesare"

vedi letture

"Svolta viola. Vince Cesare". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. La Fiorentina fa suo lo scontro diretto contro il Benevento. I viola di Cesare Prandelli hanno superato nettamente i giallorossi di Pippo Inzaghi imponendosi al "Vigorito" per 4-1 nell'anticipo del sabato alle 18 grazie alla tripletta di un super Dusan Vlahovic.

Milan-Napoli e Toro-Inter - Incroci pericolosi oggi in campo. Alle 15 il Torino ospiterà in casa l'Inter in una sfida importante per le zone alte e quelle basse della classifica mentre questa sera ci sarà un vero e proprio spareggio Champions a San Siro fra Milan e Napoli. Questo il titolo in taglio basso: "Il Milan col Napoli. L'Inter a Torino per allungare".

Parla CR7: "Ronaldo torna a parlare: 'Juve, salviamo la stagione'". Questo il titolo del quotidiano dedicato al post pubblicato da Cristiano Ronaldo sui social. La sua Juventus sarà impegnata oggi sul campo del Cagliari per cercare di ridurre il gap dall'Inter capolista.