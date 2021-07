L'apertura di Tuttosport: "Che leoni! L'Italia supera ai rigori la Spagna ed è in finale"

"Che leoni!" titola l'edizione odierna di Tuttosport in apertura. L'Italia batte la Spagna ai rigori e approda in finale di Euro 2020 dove domenica a Wembley affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca, in campo questa sera.