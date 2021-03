L'apertura di Tuttosport: "De Ligt capitano!". Fascia all'ex Ajax in caso di addio di Chiellini

vedi letture

"De Ligt capitano!" è il taglio alto che l'edizione odierna di Tuttosport dedica alla Juventus. I bianconeri starebbero già impostando il futuro: se Chiellini lascerà a fine stagione, sarà l'olandese - secondo il quotidiano - a ricevere la fascia. Intanto Ronaldo si prepara a scendere in campo allo Stadium con il suo Portogallo: sfiderà l'Azerbaigian di De Biasi nella prima partita di qualificazione per Qatar 2022.

Prandelli - "Questo è un uomo", titola in taglio centrale il quotidiano: il riferimento è a Cesare Prandelli, che ieri si è dimesso da allenatore della Fiorentina. "Sciascia - si legge - ha suddiviso gli uomini in cinque categorie: uomini, mezzi uomini, ominicchi, piglianculo e quaquaraquà. Cesare Prandelli appartiene alla prima categoria", il commento del direttore Xavier Jacobelli.

Paolo Rossi - "Tutti per Pablito: 'Sempre con noi'", si legge invece di spalla. I campioni dell'82 si sono riuniti in streaming per ricordare Paolo Rossi: "Dopo il Mondiale diventammo eroi, lui ancora di più".

Under 21 - Poco più in basso il quotidiano titola: "Scatta l'Europeo: vai, Italia!". Azzurrini in campo a Celje, in Slovenia: Nicolato si affida a Tonali e Cutrone per battere la Repubblica Ceca.

Bonolis - In apertura il quotidiano introduce l'intervista esclusiva realizzata a Paolo Bonolis: "Gosens e Belotti per l'Inter", si legge. Il noto conduttore assicura: "Con gli acquisti giusti si può aprire un ciclo".

Torino - "Cairo cerca un super d.g. per la svolta", titola il quotidiano sui granata. Novità in vista in casa Torino dopo il fallimento dell'ultimo progetto tecnico. La Primavera riabbraccia Coppitelli: "Rialziamoci", le sue prime parole.