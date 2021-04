L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Giù le mani dalla nostra Champions"

"Giù le mani dalla nostra Champions". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Questo pomeriggio la Juventus è chiamata alla sfida in quel di Firenze per difendere un piazzamento in vista della prossima Champions League. La squadra di Andrea Pirlo è chiamata alla conferma dopo il successo casalingo contro il Parma nel turno infrasettimanale, arrivato dopo il ko di Bergamo di domenica scorsa.

Conte pensa allo scudetto - Antonio Conte pensa allo scudetto. Il tecnico dell'Inter preferisce non rispondere alla domanda su Suning e preferisce concentrarsi sul match casalingo delle ore 15 contro il Verona. I nerazzurri sono a caccia di tre punti fondamentali per cercare di allungare in vetta alla classifica e avvicinarsi alla conquista del titolo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Felice e SContento".

Ultimatum a Donnarumma - "Milan, ultimatum a Donnarumma". Questo il titolo dedicato alla formazione rossonera. Gianluigi Donnarumma non ha infatti ancora dato alcuna risposta per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto. Il club rossonero adesso però lo vorrebbe entro breve, almeno entro fine campionato.

Domani Toro-Napoli - Incroci importanti nel match di domani. Al Grande Torino, Toro e Napoli si giocano una fetta importante di salvezza, i primi, e di speranze Champions, i secondi. Sarà una sfida nella sfida quella fra Belotti e Insigne, bomber che stanno attraversando una fase molto simile. A loro è dedicato il titolo: "Belotti-Insigne, gol e tormenti".