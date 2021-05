L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "La resa dei conti"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "La resa dei conti". Juventus senza appello contro il Sassuolo, con Andrea Pirlo che si gioca le ultime chances. Ronaldo, che resta in dubbio, deve riscattare le ultime uscite e Buffon oggi sarà titolare ma ha annunciato l'addio ai colori bianconeri. Le uniche notizie positive arrivano dal "caso superlega", con il presidente federale Gravina che tende una mano alla Juventus.



Toro-Milan, notte da diavoli - Testacoda da brividi all'Olimpico di Torino, con in ballo salvezza e Champions League. Il tecnico granata Nicola: "Servono punti contro chiunque". Ma Pioli guida il suo Milan, senza Ibra: "In campo come con la Juventus". Tre punti determinanti per entrambe le formazioni, in uno scontro che si preannuncia accesissimo.

Napoli, ciclone da Champions - Cinque reti rifilate all'Udinese, con Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, Di Lorenzo ed Insigne, e Napoli che vola momentaneamente al secondo posto, in attesa delle gare di Atalanta e Milan. E gli azzurri allungano sul quinto posto, con la Juventus obbligata a vincere questa sera contro il Sassuolo.