L'apertura di Tuttosport: "Toro! Toro! Toro!". Che rimonta con il Sassuolo

"Toro! Toro! Toro!" è il titolo d'apertura scelto dall'edizione odierna di Tuttosport, che celebra l'incredibile rimonta dei granata sul Sassuolo. Da 0-2 a 3-2 all'ultimo respiro: doppietta di Berardi, poi Zaza (autore di una doppietta) e Mandragora ribaltano i neroverdi e firmano una vittoria fondamentale per la volata salvezza della squadra di Nicola. "Può essere la svolta", il commento nel dopo-gara del tecnico granata.

Il futuro di Ronaldo - "Ronaldo resta", titola in taglio alto il quotidiano, che ha condotto un sondaggio coinvolgendo undici agenti, tutti convinti che il portoghese e la Juventus proseguiranno insieme. Locatelli, invece, è stato votato come rinforzo indispensabile per il centrocampo della Vecchia Signora.

Milan - Spazio anche ai rossoneri di spalla: "Ibra vede rosso", si legge. Stasera il ritorno degli ottavi contro il Manchester United: Zlatan freme per la sfida alla sua ex squadra. In campo anche la Roma, che affronterà lo Shakhtar a Kiev.

Lazio - "Lazio con dignità, ma l'Italia non c'è più", titola il quotidiano sempre di spalla. Il Bayern si impone per due reti a uno sui biancocelesti, che vengono dunque eliminati dalla Champions. Tutte le italiane sono fuori dalla competizione più importante.

Inter - "Covid, ansia focolaio", si legge invece poco più in basso a proposito dei nerazzurri. Dopo D'Ambrosio, anche Handanovic positivo: lo sloveno è in isolamento, si temono adesso altri contagi.