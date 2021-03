L'apertura odierna de Il Messaggero sul k.o. giallorosso: "Roma piccola con le grandi"

Stamani Il Messaggero esprime la propria opinione sulla sconfitta incassata dalla Roma ieri in casa contro il Milan e titola così: "Roma piccola con le grandi". I rossoneri - si legge in prima pagina - vincono allo stadio Olimpico per 2-1: in questo modo ha luogo il sorpasso dell'Atalanta di Gasperini sui giallorossi, i quali scivolano al quarto posto in classifica.