L'apertura odierna de La Stampa su Juventus-Milan: "Rischiatutto"

L'apertura de La Stampa, stamani, è dedicata alla partita di campionato tra Juventus e Milan in programma domenica alle 20:45. "Rischiatutto" il titolo scelto dal quotidiano, che sottolinea come le due squadre si giochino la qualificazione in Champions, mentre Pirlo e Pioli la conferma in panchina. Sul bianconero - si legge - si allunga l'ombra di Allegri, più saldo il rossonero ma tra i possibili eredi c'è Galtier.