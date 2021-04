L’Empoli pareggia ma non si arresta: +6 dal terzo posto, la A si avvicina. Le aperture

Si è giocato ieri il recupero della 31^ giornata del campionato di B, con Cremonese ed Empoli che allo “Zini” si sono sfidate chiudendo il confronto sul 2-2: toscani due volte in vantaggio e due volte acciuffati, ma il punto conquistato proietta comunque la formazione di Alessio Dionisi - che ha ancora in sub iudice la gara contro il ChievoVerona - verso la A.

Ed è questo il tema cardine dei quotidiani, con La Gazzetta dello Sport che apre così: “Mancuso spinge l’Empoli e la Cremonese risponde”. Nel dettaglio del match: “Più forte del Covid ma non della Cremonese, l’Empoli si concede una frenata tornando al risultato che è l’insolito marchio della sua corsa verso la A. Questo 2-2 tutt’altro che semplice permette di portare a 6 i punti di vantaggio sulla terza, con una gara da recuperare, e arricchisce la serie positiva della capolista che non perde dal 31 ottobre e ha poi infilato 12 vittorie e 14 pareggi, andando a segno per 19 partite”.

Sulla stessa falsariga il Corriere dello Sport, “Mancosu avvicina l’Empoli alla A”, che aggiunge: “Non va oltre il pari l'Empoli allo “Zini”, allunga a +6 sulla Salernitana (con una partita in meno) e prosegue spedito il cammino verso il ritorno in serie A. Due volte in vantaggio, la formazione di Dionisi è raggiunta da una ottima Cremonese che ha tenuto testa alla prima della classe nonostante decimata di ben nove pedine. Allunga a sei la serie positiva la squadra di Pecchia, chiude la pratica salvezza e tiene in vita le speranze playoff”.

Più moderato Tuttosport, “Che 2-2 a Cremona, l’Empoli non scappa”. “L’Empoli scappa due volte, la Cremonese risponde pan per focaccia. Toscani che centrano il 26° risultato utile consecutivo (13 vittorie): con una partita in meno, +5 sul Lecce e +6 sulla Salernitana mentre i i lombardi sono imbattuti da 6 gare e ora a -4 dai playoff”, la chiosa.