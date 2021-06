L'Europeo fa bella la Juventus. Tuttosport: "Chiesa boom, Bonucci-Chiellini muri, bene Rabiot"

La Juventus brilla all'Europeo. A partire da Ronaldo, che (al netto dell'eliminazione di ieri) ha messo a tacere le critiche diventando subito capocannoniere del torneo. Ma non c'è solo CR7, sottolinea Tuttosport: Bonucci e Chiellini hanno alzato il muro azzurro in tandem per due partite, poi il capitano bianconero è stato costretto a fermarsi per infortunio. Bernardeschi ha confermato di essere più incisivo in Nazionale, Chiesa ha risolto la pratica con l'Austria, Rabiot e Kulusevski si godono la titolarità fissa con le rispettive selezioni. Perfino Ramsey, reduce da una stagione deludente, ha segnato un gol. Controverso, invece, l'Europeo di De Ligt, tra i maggiori responsabili del crollo di ieri degli Oranje contro la Repubblica Ceca.