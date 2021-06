L'Inghilterra sfida l'Ucraina all'Olimpico. Il Messaggero: "Allarme inglesi all'Olimpico"

Il due a zero rifilato alla Germania ha consentito all'Inghilterra di strappare il pass per i quarti di finale dell'Europeo: i Three Lions saranno ora impegnati a Roma, contro l'Ucraina di Shevchenko. E nella Capitale è già "allarme inglesi", secondo Il Messaggero: l'obbligo di quarantena per la variante Delta - scrive oggi il quotidiano - ferma l'esodo dal Regno Unito, ma l'allerta rimane massima.