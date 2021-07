L'Italia sfida il Belgio, l'apertura di Metro: "Tutto per tutto". Dubbio Chiesa per Mancini

vedi letture

"Tutto per tutto" è il titolo d'apertura che l'edizione odierna di Metro dedica all'Italia, impegnata questa sera all'Allianz Arena contro il Belgio. Dubbio Chiesa in attacco per Mancini, in casa Red Devils c'è attesa per il responso definitivo su Hazard e De Bruyne. Preoccupazione a Roma per i tifosi inglesi: la UEFA blocca i biglietti.