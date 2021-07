L'Italia vince contro il Belgio, Ranieri esalta gli azzurri: "Giù il cappello di fronte a Mancini"

Claudio Ranieri su La Gazzetta dello Sport scrive così in merito alla vittoria dell'Italia: "Mancini li ha mandati in tilt giocando a un tocco. Siamo tra le prime quattro d'Europa: giù il cappello di fronte a Roberto Mancini e a questa squadra. E' la notte dell'orgoglio e della dignità: per il nostro calcio, spesso ipercritico nei suoi confronti, è una bella soddisfazione e direi anche una rivincita. Il nostro primo tempo è stato spettacolare. Ho visto il miglior calcio in assoluto di quest'Europeo. Siamo i più belli d'Europa".