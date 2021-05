La corsa verso la A: domani in Serie B le semifinali playoff di ritorno. Le aperture dei quotidiani

Il primo atto è andato, domani sarà la volto del secondo: in campo le quattro semifinaliste playoff di Serie B, che proveranno a centrare la finalissima che mette in palio un solo posto per la Serie A, dove sono già approdate Empoli e Salernitana, rispettivamente 1^ e 2^ nel torneo cadetto.

Si parte con il Cittadella in vantaggio sul Monza per 3-0, e con il Venezia forte dell'1-0 sul Lecce.

"Galliani ricarica il Monza: «Crediamoci». L'A.d. tappezza Monzello con cartelli motivazionali. Domani tutto su Balo&Boa", così La Gazzetta dello Sport, che guarda poi anche in casa Cittadella: "Baldini e i 3 gol che gli hanno tolto il sonno. «Al Cittadella è facile fare l’attaccante»". Perché, occorre ricordarlo, il vero protagonista della gara di andata è stato proprio Enrico Baldini, il granata che ha messo a segno la sua prima tripletta in carriera, in quella che era la sua prima semifinale playoff.

Guarda anche all'altra semifinale il Corriere dello Sport, con i fari puntati sul Lecce: "Il Lecce si ricompatta. Corini cerca l'impresa". Ma di certo il Venezia non starà a guardare: "Forte prenota ancora un gol. Ma ha in testa solo la A", l'apertura, per proseguire poi: "Uno come Forte non si dà nemmeno il tempo per esultare: pensa già alla prossima battaglia. E costruisce il sogno promozione, passo dopo passo. Soprattutto a suon di gol. A Lecce, ancora si ricordano di lui. La doppietta di dicembre in Salento, nel girone di andata, è stato un presagio per Corini. Anche nella prima semifinale, il bomber del Venezia ha angolato il colpo e spezzato la resistenza del Lecce. Nel percorso per la serie A, che da queste parti hanno abbandonato 19 anni fa, Forte può ricalcare quanto fatto da un certo Pippo Maniero. L'idolo di casa, nel Venezia già indigesto alle grandi della B e ora outsider vero nei playoff".

Spazio poi ai brianzoli: "Galliani carica il Monza: cartelloni negli spogliatoi con la scritta “Crediamoci”. "Arrendersi mai. E’ stato da sempre il motto della casa madre Berulsconi-Galliani. E calza a pennello in questo momento, il più difficile della stagione. La sconfitta inattesa e clamorosa nel risultato col Cittadella obbliga a un ribaltone per evitare che gli enormi investimenti del Monza vadano in fumo", la chiosa.

E sul Monza, così Tuttosport: "Galliani alla carica. «Monza, credici»". Che guarda poi anche al Cittadella, elogiando il già citato Baldini: "Baldini vince il suo derby personale. Cittadella vola".

Non manca una nota anche per l'altra vincitrice del confronto di andata, il Venezia: "Zanetti in ansia: «Un gol è poco»". Specie poi se l'avversario di turno è un agguerrito Lecce: "Lecce, servono grinta e Pettinari", così sui salentini".

Domani sera tutti i responsi del caso.