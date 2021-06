La grande occasione di Chiesa e Belotti. Corriere della Sera: "Italia con il turnover"

vedi letture

Mancini è pronto al turnover per l'ultima gara del girone con il Galles. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera Chiesa e Belotti sono pronti a far rifiatare rispettivamente Berardi e Immobile. L'esterno della Juve è l'unico titolare sparito dai radar del ct. Sino alle convocazioni per l'Europeo era secondo per numero di partite giocate. Ora lo sfavillante Berardi gli ha soffiato il posto e lui sta diventando una riserva di lusso. Anche Belotti, come Chiesa, smania di giocare e probabilmente darà il cambio a Immobile. L'Italia contro il Galles si gioca il primo posto del girone, ed ha due risultati su tre a disposizione.