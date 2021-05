La Juve non molla Donnarumma. Tuttosport: "Ma prima la Champions e l'addio di Szczesny"

Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Gigio Donnarumma. Su di lui c'è sempre l'attenzione della Juventus e nello specifico si spiega l'incontro avvenuto mercoledì scorso a Milano con l'agente del calciatore. Per avere speranze di chiudere l'operazione occorre assolutamente centrare l'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. In seconda battuta, sarebbe opportuno trovare una sistemazione a Szczesny che ha alcune richieste in Premier League. Se la Juve non molla Donnarumma, dall'altra parte l'offerta di rinnovo rossonera è completamente congelata, dato che non soddisfa né lui né il suo agente Mino Raiola.