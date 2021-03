La notte di Juve-Porto. La Gazzetta dello Sport: "Ossessione Champions. Quanti motivi per battere il Porto"

vedi letture

"Ossessione Champions. Quanti motivi per battere il Porto", titola stamane La Gazzetta dello Sport. In questi anni la Champions è stata sogno ed ossessione ed ora il motivo per cui la gara di stasera è troppo importante è il più banale: la Juventus è troppo forte per uscire agli ottavi. CR7 è stato portato a Torino per riportare la Champions, non certo per lo scudetto. Ed uscire stasera significherebbe sprecare il terzo anno del quadriennio di Cristiano Ronaldo. Pirlo poi è arrivato con l'etichetta del Maestro da Champions, non solo per averla vinta due volte con il Milan, ma perché è un tecnico moderno: andare avanti stasera significherebbe dare forza alla scommessa bianconera. Ultimo, ma non meno importante, il bilancio: potrebbe chiudersi con un rosso da 200 milioni. Andare avanti in Champions potrebbe portare fino a 50 milioni solo di premi, che ammortizzerebbero e non poco la situazione.