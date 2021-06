La partita più bella di Euro2020. Corriere della Sera: "Francia e Portogallo avanti verso l'Italia"

Come scrive il Corriere della Sera, l'avevano ribattezzato girone della morte, quello di Francia, Germania, Portogallo e Ungheria. E un nome migliore era oggettivamente complicato da trovare, visti i colpi di scena che ha riservato, come ieri in Portogallo-Spgna, la gara forse più bella di Euro2020. Francia e Portogallo sono ora nella parte alta del tabellone, dove c'è l'Italia. Lo scenario pian piano si schiarisce: se battiamo l'Austria, poi c'è la vincente di Belgio-Portogallo. E in un'eventuale semifinale troveremmo i Bleus.