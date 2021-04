La vera bagarre per la promozione è nel Girone B di Serie C: le aperture dei quotidiani

Padova, Sudtirol, Perugia e Modena... e chissà se altre ambiscono alla Serie B diretta. Ma nel Girone B di Serie C è più che mai bagarre, con tante formazioni in lotta per un posto in paradiso che la Ternana nel Girone C ha conquistato con 5 giornate di anticipo e nel Girone A attende che il Como recuperi il match contro l'Olbia per la classifica definitiva.

Il Corriere dello Sport fa un focus sul Perugia: "Perugia, Caserta lancia lo sprint per il primato". "Il gruppo ci credeva quando inseguiva a 8 lunghezze di distacco, figuriamoci adesso che rincorre la capolista a tre lunghezze. «Bisogna lottare sino alla fine», ripete negli spogliatoi Fabio Caserta, il primo a marcare il cammino da seguire, senza abbattersi nei momenti difficili e senza lasciarsi prendere dall’euforia nei momenti del vento in poppa. Due le partite interne, due quelle esterne. Nell’ambiente tutti sono consapevoli che per coltivare la speranza dell’aggancio al primo posto i biancorossi debbono vincere tutte le gare. E sperare in un ulteriore passo falso del Padova e, almeno in parte, pure del Sudtirol (vanta un punto di vantaggio)", la chiosa.

Guarda invece proprio alla capolista Padova Tuttosport: "Il Padova furioso ora vuole vincere". Il riferimento è al dossier sui torti arbitrali subiti che il club sarebbe intenzionato a presentare in Lega Pro: "Archiviate le dichiarazioni del ds Sean Sogliano con una conferenza stampa in presenza organizzata dopo un anno di incontri solo on-line, questo per spiegare la rabbia post sconfitta a Trieste «Per una schiacciata di pallavolo» - come ha dichiarato il dirigente biancoscudato - il Padova è concentrato solo alla prossima sfida. «Adesso dobbiamo pensare alla partita col Gubbio, dobbiamo avere la mente più libera possibile. Magari diamo fastidio come squadra o come società, ma dobbiamo pensare solo a entrare in campo con la massima concentrazione. Non mi piace alimentare querelle, ognuno è libero di dire quello che vuole. Mi piace tutelare il Padova come società, qualsiasi dirigente avrebbe reagito. Non voglio fare l’educatore di nessuno, la mia preoccupazione è che in un momento così delicato non avrei mai pensato di ricevere un torto così evidente a 4 giornate dalla fine»".