Lautaro Martinez a Libero: "Con o senza Conte rimarrò all'Inter"

vedi letture

"Con o senza Conte rimarrò all'Inter". Queste le parole di Lautaro Martinez a Libero in prima pagina nel taglio basso dell'edizione odierna. L'argentino è chiaro e non ha nessuna volontà di andarsene anche se l'accordo definitivo per il rinnovo di contratto ancora non è stato trovato. Il Toro sta ancora festeggiando lo scudetto numero 19.