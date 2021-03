Lazio, caso tamponi. Corriere dello Sport: "Teste chiave per il processo"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Lazio e al caso tamponi con il titolo seguente: "Teste chiave per il processo". Il direttore del Sisp, servizio igiene sanità pubblica dell'Asl di Roma 1, autorizzò il dottor Ivo Pulcini all'inserimento di Immobile nella lista convocati per Torino-Lazio e difende il via libera sulla base della negatività del tampone certificato dal Futura Diagnostica di Avellino dopo i controlli del 30 e 31 ottobre. Verrà chiesto domani quando inizierà il processo, dal legale della Lazio, di sentire questa figura che ancora la Procura federale non ha mai convocato, ma che aveva inviato una lettera che comprovava di aver avuto contatti con Pulcini prima della partita. Per la Lazio la sua audizione sarà cruciale.