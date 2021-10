Lazio-Fiorentina, la moviola del CorSport: "Ayroldi non brilla e litiga con i cartellini"

vedi letture

È rivedibile, secondo il Corriere dello Sport, la direzione di Ayroldi nella sfida tra Lazio e Fiorentina: la sua gestione è stata "abbastanza ondivaga, poco lineare". L'arbitro di Molfetta ha risparmiato parecchi cartellini, risultando parecchio severo in altre situazioni. Manca un giallo a Biraghi al 19' per un fallo netto su Lazzari: l'ex Inter sarà poi ammonito a inizio ripresa. Frettolosa la sanzione a Castrovilli, manca invece quella per Milinkovic, che interviene in ritardo su Sottil. Inevitabile dunque l'insufficienza, seppur lieve (5,5), per il fischietto più giovane della Serie A.