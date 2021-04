Lazio, Inzaghi negativo al tampone domani sarà in panchina, Il Messaggero: "Torna e firma"

vedi letture

Il ritorno di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è risultato negativo al tampone per il Covid-19 e si è messo alle spalle dunque la quarantena. Domani sera sarà regolarmente in panchina per seguire la sua squadra contro il Milan e poi incontrerà il presidente Lotito per il rinnovo di contratto. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Lazio, Inzaghi torna e firma".