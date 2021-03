Lazio-Torino, Il Messaggero: "Lotito pretende il 3-0 a tavolino. Andrà fino al Tar"

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio alla vicenda Lazio-Torino con il titolo seguente: "Lotito pretende il 3-0 a tavolino. Andrà fino al Tar". Il presidente dei biancocelesti insiste a sostenere che il Torino si era già giocato un bonus con il Sassuolo e così l'avvocato Gentile annuncia che il club si rivolgerà al Giudice Sportivo per ottenere il 3-0 d'ufficio. Se non dovesse essere assegnato allora, oltre a costituirsi in giudizio, la Lazio farà ricorso alla Corte Sportiva, poi al Collegio di Garanzia e poi addirittura al Tar. Lotito è convinto che quanto accaduto con Lazio-Torino potrà essere un'arma nel processo sui tamponi. Soprattutto se non succede niente al club di Cairo. Pretende rispetto.