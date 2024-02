Lazio, Zaccagni scalpita. Il CorSport: "Pronto al rientro e si avvicina al rinnovo"

Mattia Zaccagni scalpita e sembra essersi messo alle spalle il periodo peggiore. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega come l'ex esterno del Verona sia in fase di rientro dopo l'infortunio e sia pronto a tornare protagonista in campo. Zaccagni sarà valutato per la sfida di domani contro il Torino, recupero della giornata saltata per la Supercoppa, ma sarà sicuramente a disposizione lunedì contro la Fiorentina e in seguito contro Milan e Bayern Monaco. Dopo un mese di stop, Sarri si prepara a riaccogliere una delle sue frecce.

Il tema rinnovo

E mentre Zaccagni lavora per rientrare al 100% della condizione, parallelamente si discute del suo rinnovo di contratto. Claudio Lotito e il ds Angelo Fabiani sono certi di trovare un accordo con l'esterno per prolungare, dopo che in estate non si era raggiunta la quadra e i discorsi si erano interrotti. Le parti non si aggiornano da lì, ma la sensazione in casa Lazio è che si vada verso un accordo, dopo che il club ha puntato sul ragazzo, senza cercare alternative nello scorso mercato di gennaio.