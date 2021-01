Le aperture in Spagna - Il Barça a caccia della Supercoppa col dubbio Messi

Di seguito le principali aperture sportive spagnole di oggi, domenica 17 gennaio 2021:

AS

"Il premio di Siviglia" - Il riferimento è alla Supercoppa di Spagna che stasera si contenderanno il Barcellona e l'Athletic Bilbao in Andalusia. Messi in dubbio fino all'ultimo momento a causa di alcuni problemi muscolari.

Mundo Deportivo

"Superfinale" - Il Barcellona scende in campo in Supercoppa di Spagna per provare a vincere il primo titolo della nuova era Koeman contro l'Athletic Bilbao. Tiene banco il dubbio Messi, che fino all'ultimo minuto è a rischio forfait per alcuni guai muscolari.

Marca

"Il titolo è oro puro" - Il Barcellona contro l'Athletic Bilbao in Supercoppa di Spagna a caccia del primo titolo della stagione e del primo titolo a firma Koeman con Messi in dubbio.

Sport

"Un grande giorno" - Per il quotidiano catalano Messi è "recuperato" e dunque ci sarà nella sfida di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Athletic Bilbao che si giocherà stasera a Siviglia.