Le aperture inglesi - Euro 2020, 45 mila persone a Wembley per semifinali e finale?

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 9 aprile 2021.

The Guardian

"La FA vuole 45.000 tifosi a Wembley per le semifinali e la finale di Euro 2020"

Il quotidiano lancia l'indiscrezione: la Federazione inglese starebbe studiando il modo di consentire l'accesso a 45 mila persone per le semifinali e la finale del prossimo Europeo, che si disputeranno a Wembley.

Mirror

"This must Hend now"

Il capitano del Liverpool Jordan Henderson lancia una campagna per combattere gli episodi di razzismo sempre più frequenti sui social media.

Daily Star

"Coraggio Rash"

Marcus Rashford, autore di una delle due reti con le quali lo United ha affossato ieri il Granada, rilancia le ambizioni europee dei Red Devils. Flop dell'Arsenal, che non va oltre l'uno a uno in casa contro lo Slavia Praga.