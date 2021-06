Le aperture inglesi - "Germans next": l'Inghilterra vuole vendicare Euro '96 contro la Germania

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 24 giugno 2021.

The Times

"I prossimi sono i tedeschi"

Una rimonta al cardiopalma consente alla Germania di spezzare il sogno Europeo dell'Ungheria e di accedere agli ottavi di finale della competizione. A sfidare la squadra di Low, a Wembley, sarà l'Inghilterra.

Mirror

"Herr we go!"

Agli ottavi sarà Inghilterra-Germania: Southgate ha l'opportunità di vendicare la grande delusione di Euro '96. Il c.t. medita diverse modifiche all'assetto iniziale: Grealish rischia di essere tagliato fuori dall'undici di partenza.

Daily Express

"Herr we go again"

La Germania passa con il brivido e sfiderà l'Inghilterra agli ottavi: per il c.t. Gareth Southgate è l'occasione di vendicare la sconfitta contro i tedeschi nell'Europeo del '96.