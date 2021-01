Le aperture inglesi - Leicester capolista in Premier: "Le Foxes guidano la caccia"

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021.

Mirror

"Sì, Ndidi!"

Il nigeriano trascina le Foxes alla vittoria contro il Chelsea, battuto per due reti a zero. Aumenta la pressione su Frank Lampard, mentre la squadra di Rodgers conquista la vetta della Premier League: "Un altro miracolo?", si interroga il quotidiano.

Daily Star

"Madd world"

A segno anche il talento inglese nel due a zero sul Chelsea: il Leicester è ora capolista solitaria in una stagione "roller-coaster" in Premier League. Vince anche il West Ham, che supera in casa il WBA.

Daily Express

"Le Foxes guidano la caccia"

La Premier ha un nuovo leader: è il Leicester di Brendan Rodgers, ieri vittorioso sul Chelsea. Sempre più in bilico la posizione di Lampard: i Blues sono ottavi in classifica, a dieci lunghezze dalla vetta.