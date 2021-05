Le aperture portoghesi - Diogo Jota rischia di saltare l'Europeo. Lo Sporting blinda Pote

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, lunedì 17 maggio:

A Bola

"Diogo Jota in dubbio per l'Europeo"

Ha terminato la sua stagione con il Liverpool per una lesione muscolare, e di conseguenza la partecipazione al prossimo Europeo da parte di Diogo Jota è fortemente in dubbio. Una pesante perdita per la selezione portoghese, con Fernando Santos che dovrà così rinunciare ad uno dei suoi quattro tenori offensivi.

Record

"Pote può restare"

Il centrocampista è ritenuto fondamentale dal tecnico Ruben Amorim e così il club sarebbe pronto ad alzare il suo stipendio per aumentare anche la clausola rescissoria. Il classe 1998 deve essere blindato dallo Sporting Lisbona, dopo aver attirato le attenzioni di tantissimi club europei.