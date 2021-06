Le aperture portoghesi - Il sogno dell'Under 21 continua. Giro di attaccanti per il Benfica

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 1 giugno:

A Bola

"Il sogno continua"

5 a 3 all'Italia ed il sogno dell'Under 21 portoghese continua. Una sfida sofferta e portata ai supplementari, poi le reti di Jota e Conceiçao portano i lusitani alla semifinale con la Spagna.

"Vinicius per la Champions"

Il Benfica pensa di trattenere Vinicius per la prossima Champions. L'attaccante, in prestito al Tottenham, che vanta un diritto di riscatto di 45 milioni, potrebbe tornare in Portogallo per restare. Il dilemma è tra la sua permanenza e la possibile cessione milionaria.

Record

"Il Benfica punta Rony Lopes"

Potrebbe essere Rony Lopes la punta cercata dal Benfica: il Siviglia, che lo ritiene fuori dal progetto, chiede tra i 7 e i 9 milioni di euro. Ma si potrebbe anche ragionare sulla base di un prestito, dopo la sua esperienza al Nizza.