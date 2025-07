Ufficiale Real Madrid, annunciato l’acquisto di Carreras dal Benfica. Firmerà fino al 2031

È finalmente giunta ad una conclusione la trattativa fra il Real Madrid ed il Benfica per l’esterno mancino Alvaro Carreras. Il classe 2003 si trasferisce alle menrgues a titolo definitivo e sottoscriverà un contratto fino al 2031. Una chiara volotnà da parte del club spagnolo di renderlo un titolare per il presente e per il futuro. Di seguito il comunicato del Real Madrid:

Il Real Madrid C.F. e il Benfica hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Álvaro Carreras, che rimarrà nel nostro club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2031.

Álvaro Carreras è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, dove ha giocato tra il 2017 e il 2020 a livello Under 23 e giovanile.

È arrivato al Benfica dal Manchester United dopo essere stato nominato miglior giocatore Under 23 del club inglese nella stagione 2021-22. Con il Benfica, ha vinto la Coppa di Lega portoghese quest'anno.

La presentazione di Álvaro Carreras si terrà domani, martedì, alle 13:00, al Real Madrid City.

Prima di essa il presidente del Real Madrid Florentino Pérez accoglierà Carreras per la cerimonia ufficiale di firma che legherà al club come nostro nuovo giocatore per le prossime sei stagioni.

Dopo la presentazione, Carreras si rivolgerà ai media nella sala stampa del Real Madrid City.