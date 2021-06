Le aperture portoghesi - Italia formidabile nel debutto europeo. Pronto a decollare il mercato

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, sabato 12 giugno:

A Bola

"Comincia la festa"

Titola così il quotidiano sull'inizio dell'Europeo, con l'Italia che si impone per 3 a 0 sulla Turchia. Portogallo che sarà impegnato martedì contro l'Ungheria, nel durissimo girone F.

"Inizia il mercato"

Il Benfica pensa all'ex Roma Nzonzi se non dovesse arrivare Al Musrati, mentre la Belenense accelera per Ugarte del Famelicao, a cui era interessato lo Sporting Lisbona. In casa Porto Sergio Oliveira potrebbe lasciare a breve e per sostituirlo il nome è quello di Grujic.

Record

"50 milioni o resta"

Lo Sporting Lisbona ha fissato il prezzo minimo per cedere Nuno Mendes: 50 milioni o resterà in biancoverde.

"Italia formidabile"

3 a 0 alla Turchia nel match inaugurale dell'Europeo ed un segnale subito forte mandato dagli azzurri di Mancini.