Le aperture spagnole - Barça, serve l'impresa col Siviglia: "Già una finale", "Coppa in fiamme"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 3 marzo 2021.

Marca

"Questa è già una finale"

Spazio nel taglio alto della prima pagina al Barcellona ed al Siviglia che si giocheranno nella semifinale di ritorno l'accesso all'ultima gara della Copa del Rey. Gli andalusi partono da un consistente vantaggio grazie al 2-0 dell'andata, ma Messi e compagni proveranno in tutti i modi la Remuntada. Nel frattempo Bartomeu è in stato di libertà momentanea.

As

"Una Coppa in fiamme"

Sempre Barcellona-Siviglia a dominare le prime pagine dei quotidiani. I blaugrana e gli andalusi cercano di guadagnarsi la finale dandosi battaglia dopo il 2-0 in favore degli uomini di Lopetegui dell'andata. Bartomeu viene rilasciato in attesa del processo. Xavi alimenta la rabbia tra i candidati, ma Koeman ribatte: "Parlerò con chi sarà il presidente, ma ho un contratto".

Sport

"Per la finale!"

Il quotidiano dedica nell'apertura della prima pagina spazio al Barcellona che deve ricorrere all'impresa per rimontare il 2-0 subito a Siviglia e raggiungere la finale di Copa del Rey. Pedri si è allenato con la squadra a sorpresa e potrebbe essere la grande novità per la partita di oggi.

Mundo Deportivo

"Alza il tono"

Ancora una volta Barcellona in apertura di prima pagina, ma la tematica è diversa e non riguarda la partita di stasera bensì il futuro del club. Font, Laporta e Freixa vanno all'attacco nell'intenso dibattito organizzato dal Grupo Godó. Il futuro di Messi o il ruolo di Xavi, punti di attrito alla ricerca del voto indeciso.