Le aperture spagnole - Il Granada incendia LaLiga con il 2-1 al Barça. L'Atletico è ancora primo

vedi letture

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 30 aprile 2021.

Marca

"Il Granada incendia LaLiga"

La terribile sconfitta del Barcellona propizia le ultime cinque giornate da infarto. Machis e Molina rimontano il gol di Messi contro la squadra di Koeman che ieri sera è stata deludente. L'Atletico Madrid mantiene la leadership. Salgono alle stelle le chance di Real Madrid e Siviglia.

As

"Batacazo"

Il Barcellona perde e si lascia sfuggire la possibilità di far dipendere tutto da se stesso dopo aver ceduto al Granada al Camp Nou con il punteggio di 2-1. Messi, Machis e Molina sono stati i marcatori, mentre Koeman è stato espulso durante i 90 minuti.

Sport

"Senza perdono!"

Il Barcellona perde l'opportunità di raggiungere la leadership rappresentata dall'Atletico Madrid e non dipende più da se stesso per vincere LaLiga. La squadra di Koeman, deludente, è andata in vantaggio con Messi, ma non è riuscita a gestirlo ed ha subito la rimonta degli ospiti.

Mundo Deportivo

"Imperdonabile"

Il Barcellona si schianta in casa contro un Granada tormentato dagli infortuni e si lascia sfuggire la leadership: adesso non dipende più da se stesso. Dopo l'1-0 di Messi, ha permesso ai rivali di rientrare in partita e poi di vincerla. Nel frattempo Koeman è stato espulso.