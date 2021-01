Le aperture spagnole - Il PSG ammette l'interesse per Messi. Real, accordo con Alaba

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 19 gennaio 2021:

Marca

"Accordo concluso con Alaba"

Grande spazio in prima pagina per il Real Madrid e per il mercato delle Merengues. Il difensore ha già svolto le visite mediche e firmerà per quattro stagioni arrivando a zero dal Bayern Monaco a luglio. Guadagnerà 11 milioni all'anno. È considerato un acquisto strategico perché può giocare centrale, terzino sinistro e centrocampista.

As

"Massima frustrazione"

Questa volta sono il Barcellona e Messi a dominare la prima pagina del quotidiano. La sconfitta di Siviglia riapre ferite e accentua la crisi dei blaugrana. L'argentino ha la sua peggiore media gol degli ultimi tredici anni ed oggi conoscerà la punizione per l'espulsione rimediata in finale di Supercoppa.

Sport

"Il PSG va per Messi"

Sempre il Barcellona e sempre l'argentino in prima pagina. Oggi si conoscerà la decisione sulla squalifica che gli sarà inflitta, ma intanto Leonardo, direttore sportivo del club parigino, riconosce per la prima volta di voler ingaggiare la stella blaugrana: "Siamo seduti al grande tavolo di chi è interessato a questa vicenda. Infatti non ci siamo ancora seduti, ma la nostra sedia è riservata".

Mundo Deportivo

"Il PSG si abbina a Messi"

Ancora una volta il fuoriclasse argentino a dominare la prima pagina del quotidiano. Leonardo flirta con la sua possibile firma: "Grandi giocatori come lui sono sempre nella nostra lista", dice il direttore sportivo. Un mese prima del duello con il Barça in Champions League, il club parigino cerca di destabilizzare.