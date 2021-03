Le aperture spagnole - "L'Atletico Madrid sa soffrire, il Barcellona è vivo e riapre i giochi"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli in edicola questa mattina. Tra i temi più caldi, la vittoria dell'Atletico Madrid contro il Villarreal per 2-0 che dona alla capolista un po' di tranquillità in più, e poi la ripartenza del Barcellona che, dopo la delusione in Champions col PSG, batte 2-0 il Siviglia.

Marca

"Al derby con un materasso".

La capolista Atletico Madrid ha saputo soffrire contro un Villarreal che meritava più fortuna.

Sport

"Adunata per i titoli".

Il Barcellona ha superato la delusione del PSG e c'è la convinzione che lotterà per campionato e coppa.

AS

"L'Atletico sa soffrire".

Un autogol di Pedraza e un gol di Joao Felix regalano ai rojiblancos una vittoria decisiva contro il Villarreal.

Mundo Deportivo

"Molto vivo. In Coppa e Liga".

Il Barcellona recupera le migliori sensazioni ed entra a pieno titolo nella lotta per i due titoli.