Le aperture spagnole - La tempesta tormenta il Real Madrid. Barça, Messi re delle punizioni

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 11 gennaio 2021:

Marca

"Il viaggio senza fine"

Spazio in apertura del quotidiano per il Real Madrid che viene costretto dalla tempesta a restare a Pamplona dopo lo 0-0 con l'Osasuna e si reca direttamente a Malaga per la Supercoppa, la cui finale è a Siviglia.

As

"Senza polveri per la Supercopa"

Sempre il Real Madrid a tenere banco in apertura. I Blancos hanno tirato in porta una sola volta contro l'Osasuna e fatto registrare la terza partita senza segnare in campionato. Gli uomini di Zidane segnano un gol in meno in media senza Cristiano. La squadra, irritata con LaLiga, vola oggi a Malaga da Pamplona.

Sport

"Il re delle punizioni"

Ampio spazio in prima pagina per Lionel Messi. L'argentino ha realizzato il suo 48esimo gol su punizione diretta contro il Granada superando così Cristiano Ronaldo in questo speciale record di reti.

Mundo Deportivo

"In discesa verso Cordoba"

Questa volta l'apertura è dedicata alla Real Sociedad che ha recuperato Nacho Monreal, ma affronterà la Supercoppa in netto calo: il suo gioco è pieno di dubbi. La squadra di Imanol ha vinto una delle ultime nove partite ed ha perso 20 dei 27 punti.