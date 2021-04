Le aperture spagnole - Missione compiuta per l'Atletico con Correa. Barça e Messi inarrestabili

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 23 aprile 2021.

Marca

"Questo Atletico ha Angel"

Correa è ancora una volta decisivo nella vittoria dell'Atletico Madrid. Il suo abbraccio con Simeone a Siviglia, testimonia che l'attaccante argentino ha raccolto l'eredità di Luis Suarez. Arriva l'Everest per i Colchoneros: tre partite di fila in trasferta, l'ultima, il Barcellona.

As

"Missione compiuta"

L'Atletico Madrid mantiene la leadership con una vittoria importante contro l'Huesca per 2-0. Segnano Correa e Carrasco, ma Llorente è ancora una volta l'uomo chiave della partita che ha permesso alla squadra di Simeone a continuerà a guidare LaLiga.

Sport

"Inarrestabile"

Il Barcellona ha battuto il Getafe per 5-2 con uno spettacolare Messi nel primo tempo, in cui ha segnato due gol. Il Getafe ha accorciato le distanze per mettere in difficoltà il Barça, ma Araujo e Griezmann hanno rimesso le cose al loro posto.

Mundo Deportivo

"Vogliono la Liga"

Il Barça mantiene il gas della Coppa, supera un feroce Getafe e continua ad essere vivo nella lotta per il titolo. Messi (2), Araujo, Griezmann e un autogol decidono una sfida conquistata a fatica.